Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус вошёл в число трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на январское окно. Новый главный тренер манкунианцев Маурисио Почеттино видит в нём игрока, способного усилить состав команды, передают Vesti.kz.

Почеттино хочет видеть Винисиуса в МЮ

Как сообщает источник со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано, "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг бразильца. Интерес к нему также проявляет "Арсенал". Оба клуба активизировали внимание на фоне сообщений о том, что "Реал" может рассмотреть продажу футболиста зимой.

В нынешнем сезоне Винисиус забил один гол и отдал три результативные передачи в 12 матчах. По данным AS, он утратил статус бесспорного игрока основного состава, а Жозе Моуринью работает над возвращением его прежней формы.





Контракт Винисиуса осложняет трансфер

При этом у бразильца действует соглашение с "Реалом" до 30 июня 2032 года. Поэтому возможный переход потребует серьёзных переговоров.

По информации Sky Sports и Football Transfers, "Манчестер Юнайтед" планирует усилить состав в январе, а Почеттино будет участвовать в принятии трансферных решений. Винисиус является одним из главных трансферных целей английского клуба.

Бразилец защищает цвета "сливочных" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро.

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