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"Реал" подписал первого игрока на 2027-й год

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"Реал" подписал первого игрока на 2027-й год Тренер "Реала" Жозе Моуринью. Фото: Depositphotos/MassimoInsabato©

Мадридский "Реал" подписал 20-летнего полузащитника "Логроньеса" Латифа Иссмана, который присоединится к резервной команде "Кастилья" летом 2027 года. Соглашение заключено в эту пятницу, но игрок доиграет текущий сезон в своём нынешнем клубе, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" подписал 20-летнего полузащитника "Логроньеса" Латифа Иссмана, который присоединится к резервной команде "Кастилья" летом 2027 года. Соглашение заключено в эту пятницу, но игрок доиграет текущий сезон в своём нынешнем клубе, передают Vesti.kz.

Условия сделки и переговоры

Переход стал первым оформленным трансфером "Реала" на сезон-2027/28. По данным Marca, мадридцы следили за футболистом с прошлого лета, а в последние недели переговоры ускорились благодаря хорошим отношениям между клубами после зимнего перехода Манекса Ресолы в "Реал" Мадрид C. Контракт Иссмана с "Логроньесом" действует до 30 июня 2027 года, после чего он переедет в Вальдебебас. Сумма сделки и срок нового соглашения со "сливочными" не разглашаются.

Карьера и статистика игрока

Иссман прошёл академии "СД Логроньес" и "УД Логроньес", а в 2025 году пробился в первую команду, выступающую в третьем дивизионе. В текущем сезоне хавбек провёл 11 матчей и сделал одну голевую передачу.


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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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