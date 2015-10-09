Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 10:30
 

Перес решил судьбу звезды "Реала": кто уходит

Президент "Реала" Флорентино Перес решил закрыть один из самых заметных источников напряжения в клубе — ситуацию с бразильским нападающим Эндриком Фелипе, передают Vesti.kz.

Оказался на обочине

Как пишет Don Balon, игрок, подписанный как мировая звезда, оказался на обочине из-за высокой конкуренции в составе и ограниченного доверия со стороны главного тренера Хаби Алонсо.

Мало игрового времени и проблемы на поле

Эндрик практически не получает игрового времени: в Ла Лиге и Лиге чемпионов он провёл менее 600 минут, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ещё сильнее его положение ухудшилось после прямой красной карточки в матче с "Сельтой", что лишило футболиста возможности сыграть против "Алавеса".


Аренда в "Лион" — шанс на перезагрузку

Чтобы исправить ситуацию, президент "Реала" Флорентино Перес согласовал аренду Эндрика в "Лион". Цель — дать бразильцу регулярную игровую практику, восстановить уверенность и ценность как стратегического актива клуба.

Последняя возможность оправдать ожидания

"Реал" не отказывается от таланта Эндрика, но признаёт ошибку в планировании. Теперь вдали от "Бернабеу" у игрока будет последняя возможность доказать, что он способен реализовать свой потенциал и оправдать статус трансферной звезды.

