Перес принял решение по продаже лидера "Реала" за 90 миллионов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес категорически отказался продавать ключевого полузащитника, отклонив предложение "Манчестер Юнайтед" на сумму около 90 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Англичане вышли с суперпредложением

По информации Don Balon, "красные дьяволы" направили в Мадрид предложение: 70 миллионов евро фиксированной суммы и ещё 20 миллионов в виде бонусов за французского хавбека Орельена Тчуамени. Общий пакет в 90 миллионов должен был стать серьёзным аргументом для переговоров, но в офисе "сливочных" его отклонили без раздумий.

Руководство считает француза одним из важнейших игроков центра поля и не готово отпускать его даже за "почти сотню миллионов".

Почему Тчуамени признан незаменимы

Несмотря на периодические претензии к форме 25-летнего футболиста, тренерский штаб полностью доверяет французу. Главный тренер "королевксого клуба" Хаби Алонсо сделал Тчуамени центральной фигурой в своей системе, поручив ему и запуск атак, и защитное страхование.

Флорентино Перес считает, что потеря такого игрока стала бы серьёзным ударом по структуре команды, а найти равноценную замену зимой или летом практически невозможно.

"Реал" готов обсуждать только один вариант

По данным источника, Перес дал понять "Юнайтед", что Тчуамени не продаётся. Единственный теоретический сценарий, при котором переход возможен, — выплата полной суммы его клаусулы. Это значительно выше предложенных 90 миллионов.

На сегодняшний день уход Тчуамени выглядит крайне маловероятным: "Реал" рассматривает его как фундаментальный элемент проекта, и игрок, и клуб намерены продолжать сотрудничество.

В текущем сезоне полузащитник провёл 15 матчей. На данный момент он оценивается в 75 миллионов евро.

