Перес предложил двух игроков и 30 миллионов за нового лидера "Реала"

"Реал" уже начал формировать план на следующий сезон, и одной из ключевых задач спортивного руководства является приобретение центрального защитника высокого уровня. Флорентино Перес активно работает над трансфером Нико Шлоттербека, защитника дортмундской "Боруссии", которого активно преследуют европейские клубы, передают Vesti.kz.

Шлоттербек готов уйти из Дортмунда

По данным Don Balon, немецкий защитник отказался продлевать контракт с "Боруссией", который действует до 2027 года, отклонив все предложения клуба о продлении. В текущей ситуации немецкий клуб будет вынужден выставить Шлоттербека на трансфер летом.

Возможные условия сделки

"Реал" готов предложить в рамках сделки двух игроков — Диего Агуадо и Гонсало Гарсию, чтобы снизить стоимость трансфера, а также добавить около 30 миллионов евро для окончательного согласия клуба из Бундеслиги.

Преимущество "сливочных"

Сделка может пройти проще, так как сам Шлоттербек заинтересован в переходе в "Реал". Это выгодно "Боруссии", так как клуб предпочёл бы видеть уход игрока именно в Испанию, а не в "Баварию", которая также проявляет интерес к защитнику.

Потенциальный лидер обороны "Реала"

26-летний защитник может стать ключевым игроком обороны "сливочных" на ближайшие годы, несмотря на то, что контракт игрока с немецким клубом истекает через год.

