Перес предложил Алонсо два усиления на место Крооса в "Реале"

Полузащита мадридского "Реала" переживает спад, и уход Тони Крооса два года назад по-прежнему ощущается в командной структуре, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, на этом фоне президент "сливочных" Флорентино Перес предложил главному тренеру Хаби Алонсо два разных пути усиления середины поля — проверенного топ-игрока Родри из "Манчестер Сити" или перспективного Нико Паса из "Комо".

Родри: опыт, готовность и почти невозможный трансфер

Согласно источнику, Родри остаётся в списке желаемых усилений, а Перес высоко оценивает его сыгранность, умение контролировать темп матча и опыт в ведущих турнирах.

Однако переход полузащитника кажется маловероятным: высокая стоимость и твёрдая позиция "Манчестер Сити" делают сделку практически нереальной. Профильные СМИ подчёркивают, что на данный момент английский клуб полностью исключает такой вариант.

Нико Пас: ставка на будущее и доступная цена

Альтернативой является Нико Пас, ныне выступающий за итальянский "Комо". "Реал" сохраняет опцию обратного выкупа примерно за 9 миллионов евро в 2026 году, что делает этот вариант значительно доступнее.

В прошлом сезоне Пас забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах, а в новом — продолжает прогрессировать. Его техника, видение поля и атакующий потенциал могут вернуть в центр поля мадридцев креативность, которая заметно снизилась после ухода Крооса.

Какой вариант выберет Алонсо?

Родри — это мгновенное усиление, но с минимальными шансами на реализацию. Пас — проект на будущее, более экономичный и гибкий.

В клубе признают: усиление полузащиты необходимо либо уже зимой, либо в 2026 году. Если трансфер Родри окажется недостижим, Нико Пас может стать ключом к обновлению центра поля без серьёзных финансовых рисков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!