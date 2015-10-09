Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Перес определился с двумя трансферами в "Реал" на 2026 год

Президент "Реала" Флорентино Перес почти определился с летними трансферами 2026 года, передают Vesti.kz.

Кого хочет подписать "Реал"

По информации Defensa Central, клуб намерен подписать защитника "Ливерпуля" Ибраима Конате и полузащитника "Комо" Нико Паса, ранее уже выступавшего за "Реал".

Работа без спешки

В "Реале" работают спокойно, без паники, но внимательно следят за трансферным рынком. Клуб уверен, что оба игрока могут стать важными элементами команды в следующем сезоне. Оба готовы защищать цвета "сливочных", полностью осознавая требования клуба.

Конате и Нико Пас

Конате пока не впечатлил стартом сезона в "Ливерпуле", но в Мадриде уверены в его потенциале. Нико Пас же приятно удивил всех: воспитанник "Реала" стал лидером "Комо" и одним из лучших игроков Серии А, заслужив возвращение в родной клуб.

Альтернативные варианты

Клуб также рассматривает несколько альтернатив на этих позициях, чтобы иметь запасной план на случай изменений в трансферной стратегии. Наибольшие сомнения вызывает Конате, но по поводу Нико Паса почти все уверены: он заслуживает места в составе "Реала" и сможет вносить вклад с самого начала, пусть и не сразу попав в стартовый состав.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:15   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 279 человек

