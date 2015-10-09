Перес обозвал Левандовски "козлом" после финала Суперкубка

После финала Суперкубка Испании внимание привлёк эпизод между президентом "Реала" Флорентино Пересом и форвардом "Барселоны" Робертом Левандовски, передают Vesti.kz.
Каталонцы обыграли мадридцев со счётом 3:2, а один из ключевых мячей в финале забил именно Левандовски.
Уже после финального свистка, во время церемонии поздравлений, польский нападающий оказался лицом к лицу с главой "Реала".
Камеры зафиксировали момент, когда Перес произнёс в адрес Левандовски слово "cabron". В буквальном переводе оно звучит довольно резко и обычно используется с негативным оттенком - вроде "козёл" или "негодяй".
Однако контекст оказался совсем иным. По реакции сторон было ясно, что фраза прозвучала, скорее, в эмоционально-шутливом ключе - как своеобразное признание мастерства соперника после болезненного поражения.
Левандовски отреагировал спокойно, стороны обменялись улыбками, и никакого конфликта не возникло.
😅 Florentino y Lewandowski. #ElDíaDespués pic.twitter.com/LglGBvtmbF— El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) January 12, 2026
Примечательно, что вскоре после этого финала "Реал" официально объявил о расставании с главным тренером Хаби Алонсо.
Стала известна реакция игроков "Реала" на увольнение Хаби Алонсо
В текущем сезоне Левандовски провёл 20 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с "Барселоной" действует до 30 июня 2026 года.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Интер
(Милан)
Лечче
(Лечче)
Реклама