Перес обозвал Левандовски "козлом" после финала Суперкубка

После финала Суперкубка Испании внимание привлёк эпизод между президентом "Реала" Флорентино Пересом и форвардом "Барселоны" Робертом Левандовски, передают Vesti.kz.

Каталонцы обыграли мадридцев со счётом 3:2, а один из ключевых мячей в финале забил именно Левандовски.

Уже после финального свистка, во время церемонии поздравлений, польский нападающий оказался лицом к лицу с главой "Реала".

Камеры зафиксировали момент, когда Перес произнёс в адрес Левандовски слово "cabron". В буквальном переводе оно звучит довольно резко и обычно используется с негативным оттенком - вроде "козёл" или "негодяй".

Однако контекст оказался совсем иным. По реакции сторон было ясно, что фраза прозвучала, скорее, в эмоционально-шутливом ключе - как своеобразное признание мастерства соперника после болезненного поражения.

Левандовски отреагировал спокойно, стороны обменялись улыбками, и никакого конфликта не возникло.

Примечательно, что вскоре после этого финала "Реал" официально объявил о расставании с главным тренером Хаби Алонсо.

В текущем сезоне Левандовски провёл 20 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с "Барселоной" действует до 30 июня 2026 года.

