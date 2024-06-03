Озвучена позиция Мбаппе в "Реале"

Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался "Спорт-Экспресс" о том, на какой позиции видит французского форварда Килиана Мбаппе в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

"Интересно, как его будут встраивать в состав. Есть Родриго, Беллингем, Винисиус. Я вижу Мбаппе центральным нападающим, и на это будет интересно посмотреть", - заявил Мостовой.

Ранее в прессе сообщалось, что 25-летний французский форвард подписал с мадридским клубом контракт на пять лет, а представлен команде он будет уже в ближайшее время.

"Реал" с ПСЖ "кинули" Мбаппе на почти 40 миллиардов

До этого Килиан с лета 2017 года выступал за "Пари Сен-Жермен". За это время он сыграл в составе парижан 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. Француз был признан лучшим футболистом сезона в Европе.

Он покинул парижский клуб в статусе свободного агента. При этом его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.