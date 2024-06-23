Определилась судьба капитана "Реала": известен его преемник

Стало известно, кто станет новым капитаном мадридского "Реала" после ухода из команды Начо Фернандеса, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, Начо продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии "Аль-Кадисия". Уточняется, что он подпишет контракт на два года с опцией возможного продления еще на один сезон. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Новым капитаном "сливочных" станет хорватский полузащитник Лука Модрич.

Также на капитанскую повязку в сезоне-2024/25 будут претендовать Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.

34-летний Начо - воспитанник школы "Реала", в которую поступил в возрасте 10 лет.

С мадридцами выигрывал Ла Лигу (4 раза), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (5), Лигу чемпионов (6), Суперкубок УЕФА (4), клубный чемпионат мира (5).