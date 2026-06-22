"Он молится о трансфере". Лидер "Барселоны" решил покинуть клуб

Бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что его соотечественник - вингер каталонской "Барселоны" Рафинья Диас переживает непростой период и рассчитывает на смену клуба, передают Vesti.kz.

Вампета рассказал о проблемах игрока

По словам экс-футболиста, Рафинья заинтересован в переходе в саудовский клуб "Аль-Хиляль" из-за сложной ситуации в личной жизни.

"У Рафиньи серьёзные семейные проблемы, а также финансовые трудности. Он молится о переходе в "Аль-Хиляль". Сейчас он переживает непростой период. У него и его семьи серьёзные финансовые проблемы. Он рассчитывает, что этот трансфер поможет всё изменить", — цитирует слова Вампеты Planeta do Futebol.

Травма на чемпионате мира-2026

Дополнительным поводом для беспокойства стала травма, полученная футболистом на чемпионате мира-2026. В матче второго тура группового этапа против Гаити (3:0) бразилец повредил подколенное сухожилие.

На данный момент сроки восстановления не уточняются, поэтому участие Рафиньи в оставшихся матчах мирового первенства остаётся под вопросом.

Статистика и контракт с каталонцами

Рафинья выступает за "Барселону" с июля 2022 года после перехода из английского "Лидс Юнайтед" за 58 миллионов евро.

Контракт 29-летнего футболиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 70 миллионов евро.

В минувшей кампании Рафинья провёл 33 матча во всех турнирах, отметившись 21 забитым мячом и восемью результативными передачами.

В сезоне-2024/25 он стал лучшим игроком "сине-гранатовых" по системе "гол+пас" и занял пятое место в голосовании на "Золотой мяч"-2025.

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