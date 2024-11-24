Одна из главных сенсаций Европы за 27 минут оформила разгром

"Жирона" добилась убедительной победы над "Эспаньолом" в чемпионате Испании по футболу, передают Vest.kz.

Встреча 14-го тура, прошедшая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась со счетом 4:1. Хозяева поля все свои мячи забили к 27-й минуте усилиями Брайана Хиля (4-я минута), Бояна Миовски (16-я, 21-я) и Ладислава Крейчи (27-я). Гости один мяч отыграли после перерыва благодаря точному удару Хави Пуадо (55-я).

После этого успеха "Жирона", набрав 21 балл, занимает пятое место в таблице Ла Лиги, а "Эспаньол" с 10 очками располагается на предпоследней, 19-й строчке.

30 ноября "Эспаньол" примет дома "Сельту", а 1 декабря "Жирона" сыграет в гостях с "Вильярреалом".

Напомним, "Жирона" стала одной из главных сенсаций Европы в предыдущем сезоне, финишировав на третьем месте в чемпионате Испании.

Сенсацией с удалением обернулся матч "Барселоны" в Ла Лиге