Объявлен трансфер казахстанского форварда в испанский клуб

18-летний казахстанский футболист Рауль Аллахвердиев подписал контракт с испанской командой "Райо Вальекано B", передают Vesti.kz.

При этом детали соглашения не разглашаются.

В 2023 году Аллахвердиев вошёл в топ-50 самых ценных футболистов своего года рождения по версии Transfermarkt, заняв 45-е место. Тогда его рыночная стоимость оценивалась в 175 тысяч евро, сейчас цена снизилась до 75 тысяч.

Ранее Аллахвердиев проходил просмотр в молодежной команде бельгийского "Гента". В Казахстане он выступал за столичный "Женис" и кокшетауский "Окжетпес".

Фото: instagram.com/raul_72rj