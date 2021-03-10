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Новый президент "Барселоны" определился с первым трансфером на выход

Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

Новый президент "Барселоны" определился с первым трансфером на выход
Филиппе Коутиньо. Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен продать полузащитника Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на AS.

Как отмечает источник, причина этого шага - в необходимости разгрузки платежной ведомости клуба.

Контракт 28-летнего бразильца рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что на днях Лапорта вновь стал президентом каталонского клуба. Этот пост он занимал с 2003 по 2010 год. За этот период команда четыре раза выиграла Ла Лигу и два раза - Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевала 12 трофеев. В 2009-м "Барселона" взяла шесть трофеев за год.

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Метки:
Барселона Испания Футбол Ла Лига

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