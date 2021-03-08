Избран новый президент "Барселоны"

58-летний испанский юрист и бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта вновь избран на аналогичный пост. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых" в твиттере.

В качестве кандидатов в президенты клуба были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу "грязной войной".

По итогам подсчета всех голосов, Лапорта набрал 54,28 процента (30 184), Виктор Фонт – 29,99 (16 679), а Тони Фрейша – 8,58 (4 769).

Изначально проведение выборов было запланировано на 24 января. Власти Каталонии сообщили клубу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами.

Осенью прошлого года с поста президента "Барселоны" был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.

Лапорта занимал должность президента "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За этот период клуб четыре раза выиграл Ла Лигу и два раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев. В 2009-м "Барселона" взяла шесть трофеев за год.

Ранее 1 марта полиция провела обыски в офисе "Барселоны". Были арестованы бывший президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, бывший генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и экс-глава администрации Бартомеу Жауме Масферрер. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. 2 марта было объявлено, что Бартомеу временно выпущен судом из-под стражи.

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