Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер установил новый статистический рекорд среди всех футболистов европейского футбола за последние 10 лет, передают Vesti.kz.

Гюлер превзошёл показатель Де Брюйне

Как сообщает Tribuna, в нынешнем сезоне 21-летний турок в среднем создаёт 1,71 голевого момента за 90 минут на поле. По этому показателю он опередил всех игроков, выступавших в европейском футболе с сезона-2015/2016.

Прежний рекорд принадлежал бельгийскому полузащитнику Кевину Де Брюйне, который в сезоне-2023/2024 создавал в среднем 1,55 голевого момента за 90 минут. Теперь его результат уступил лидерство показателю Гюлера, который продолжает впечатлять своей игрой в атаке.

Статистика Гюлера в "Реале"

Турецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с 2023 года после перехода из "Фенербахче" за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гюлер провёл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигла 100 миллионов евро.

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