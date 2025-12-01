Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал сравнения себя с легендарным Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

К Ямалю уже давно приклеили ярлык "нового Месси".

"Я считаю, что Лионель Месси – лучший футболист всех времён, но он также знает, что я хороший игрок. Если мы сыграем друг против друга, между нами будет взаимное уважение. Он знает, что я не пытаюсь быть им, играть как он или носить его "десятку". Я хочу идти своим путём", - сказал Ямаль CBS.