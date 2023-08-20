Новичок "Реала" повторил достижение Криштиану Роналду

Английский полузащитник Джуд Беллингем первым после португальца Криштиану Роналду забил за "Реал" в первых двух матчах Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

В первом туре "Реал" обыграл "Атлетик" - 2:0 (один из мячей забил Беллингем), а во втором победил "Альмерию" - 3:1 (Беллингем оформил дубль).

Таким образом, Беллингем повторил достижение Роналду. Португалец в 2009 году забил в четырех матчах кряду.

20-летний Беллингем перешел в "Реал" этим летом из дортмундской "Боруссии", подписав контракт до 2029 года. Сумма сделки составила примерно в 133,9 миллиона евро, учитывая различные бонусы.

В третьем туре "Реал" на выезде встретится с "Сельтой". Встреча состоится 25 августа.

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