Неймар согласовал контракт с "Барселоной". Названа зарплата футболиста

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии Неймар достиг соглашения с "Барселоной", передают Vesti.kz.

По информации El Chiringuito TV, форвард подпишет контракт с "сине-гранатовыми" на два сезона с опцией продления еще на один год.

Отмечается, что зарплата бразильца составит 13 миллионов евро за сезон, плюс предусмотрены бонусы. Для его переезда в столицу Каталонии необходимо теперь расторгнуть с ПСЖ соглашение, действующее до 2025 года, а "Барселоне" требуется продать некоторых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее испанские СМИ сообщали, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес не рассчитывает на бразильца, тогда как президент "Барсы" Жоан Лапорта, напротив, желает видеть в команде Неймара.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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