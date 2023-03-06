Неожиданным исходом завершился матч "Реала" в Ла Лиге

"Бетис" смог отобрать очки у "Реала" в 24-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась со счетом 0:0.

Моменты были у каждой из команд, но ими они не воспользовались, а где-то надежно отыграли вратари Клаудио Браво и Тибо Куртуа. Поэтому ничья получилась закономерной.

Вот только отставание "Реала" (53) от лидирующей "Барселоны" (62) выросло до девяти очков, "Бетис" (41) находится на пятом месте турнирной таблицы.

В следующем туре, 11 марта, "Реал" дома примет "Эспаньол", а на следующий день "Бетис" в гостях сыграет с "Вильярреалом".

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