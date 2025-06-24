Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус прокомментировал возможное будущее капитана "Барселоны" - своего соотечественника - Марка-Андре тер Штегена, передают Vesti.kz.

По его мнению, немецкий вратарь идеально подошел бы английскому "Манчестер Сити".

"Я не знаю, что планирует "Манчестер Сити", но не думаю, что они очень довольны Эдерсоном. Уверен, что тер Штеген вполне способен стать основным вратарем Сити на ближайшие 3-4 года", - цитирует слова Маттеуса The Touchline.





Стоит отметить, что недавно "Барселона" приобрела нового вратаря - испанца Жоана Гарсию, и теперь готова рассмотреть варианты продажи тер Штегена. Сам немец, однако, намерен остаться в клубе. Ранее сообщалось, что в случае подписания Гарсии "сине-гранатовые" действительно могут расстаться с тер Штегеном.

Напомним, большую часть прошедшего сезона немецкий голкипер пропустил из-за тяжелой травмы - разрыва надколенника. На фоне кризиса на позиции вратаря каталонцам даже пришлось экстренно вернуть завершившего карьеру Войцеха Щенсны. Тер Штеген вернулся в строй лишь в конце сезона.