"Не так уж умно". В МЮ раскрыли трансферную политику на примере Мбаппе

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф раскрыл детали трансферной стратегии клуба, сообщают Vesti.kz. Он привел пример с подписанием французского форварда Килиана Мбаппе.

"Я бы предпочел найти следующего Мбаппе, а не тратить состояние на покупку успеха. Покупать Мбаппе не так уж умно, это может понять любой.

Решение не в том, чтобы тратить много денег на несколько отличных игроков. Мы делали это, если вы посмотрите на последние десять лет. Первое, что нам нужно сделать, это поставить нужных людей на нужные места для управления и организации клуба. Мы должны убедиться, что правильно подбираем персонал, это важная часть управления футбольным клубом - правильный подбор персонала, поиск новых игроков", - сказал Рэтклифф в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.