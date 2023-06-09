"Не все хотели моего возвращения". Месси раскрыл правду про "Барселону"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:29
©instagram.com/leomessi

Аргентинский нападающий Лионель Месси считает, что не все руководители "Барселоны" хотели его возвращения в клуб, сообщают Vesti.kz.

"Точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Точно так же, как они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти.

Как и многие, я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть и те, кто не хочет меня видеть и считает, что моё возвращение станет проблемой для клуба", – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напоним, Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году и выступал за клуб до перехода в ПСЖ в 2021 году. Этим летом он покинул парижан в статусе свободного агента.

Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"

Новым клубом аргентинца стал американский "Интер Майами". Прежде чем принять предложение от клуба MLS, Месси отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал футболисту 1,2 миллиарда евро за два года.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Барселона

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:29
Испания
"Не все хотели моего возвращения". Месси раскрыл правду про "Барселону"
Сегодня , 09:59
Испания
Лидер "Тоттенхэма" сообщил о желании перейти в "Реал"
Вчера , 21:21
Испания
Неймар предложил себя "Барселоне": известна реакция Хави
Вчера , 10:45
Испания
"Барселона" отреагировала на переход Месси в "Интер Майами"
Вчера , 08:43
Испания
Неймар может вернуться в "Барселону" после срыва перехода Месси
Вчера , 02:12
Испания
"Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"
7 июня, 12:45
Испания
Раскрыты детали разговора отца Месси и президента "Барселоны"
7 июня, 08:20
Испания
Появился новый инсайд о будущем Модрича
6 июня, 21:47
Испания
"Реал" принял решение о трансфере полузащитника за 60 миллионов евро
6 июня, 21:17
Испания
Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
© 2008 - 2023 ТОО «EML»