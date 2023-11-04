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Новости спорта Футбол Испания
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Названа зарплата Килиана Мбаппе в "Реале"

Названа зарплата Килиана Мбаппе в "Реале"
©instagram.com/k.mbappe

Стало известно, сколько будет получать нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в мадридском "Реале", куда планирует перейти следующим летом из "Пари Сен-Жермена" на правах свободного агента, сообщают Vesti.kz

Как информирует AS со ссылкой на ведущего El Chiringuito Хосепа Педрерола, Мбаппе будет зарабатывать в "Реале" 35 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. Именно столько "сливочные" собираются предложить 24-летнему форварду ПСЖ.

Это кардинальное изменение политики, которой придерживался испанский клуб в отношении сдерживания расходов на состав. Иначе было бы невозможно привлечь Мбаппе, который сейчас зарабатывает в ПСЖ более 60 миллионов евро в год.

Отмечается, что на сегодняшний день в "Реале" нет ни одного игрока, зарабатывающего более 11 миллионов евро чистыми. На данный момент самыми высокооплачиваемыми футболистами являются Давид Алаба и Тони Кроос, первый получает 10,8 миллиона евро в год, а второй - 10,7 миллиона евро в год.

По данным Transfermarkt, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2024 года. При этом в нем предусмотрена опция возможного продления еще на один сезон, но этот пункт Килиан не собирается активировать.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого он был игроком "Монако".

В нынешнем чемпионате Франции он провел десять матчей, в которых забил десять голов и отдал один голевой пас.

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Метки:
Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига Мбаппе Килиан

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