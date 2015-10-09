Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Назван секретный план "Реала" по замене Хаби Алонсо: это не Зидан и не Клопп

Назван секретный план "Реала" по замене Хаби Алонсо: это не Зидан и не Клопп Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Мадридский "Реал" переживает тревожный период после неожиданного поражения от "Сельты", которое обострило внутренний кризис и поставило под сомнение будущее главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, неудача включила тревожные сигналы в раздевалке и ускорила обсуждение возможных перемен на тренерском посту. Одним из неожиданных вариантов для клуба стал бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв, кандидатура которого всерьёз изучается руководством.

Кризис в "Реале" и давление на Хаби Алонсо

Падение качества игры и нестабильные результаты усилили давление на Алонсо. В последних семи встречах "Реал" потерпел пять неудач, а в чемпионской гонке пока лидирует "Барселона". На экстренном совещании на "Бернабеу" с участием президента "сливочных" Флорентино Переса стало ясно, что терпение в клубе на исходе. Предстоящий матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" может стать решающим для тренера.

Поражение от "Сельты" вскрыло тактические проблемы команды: разрыв между линиями, слабость в обороне и отсутствие реакции на прессинг соперника. В условиях, когда борьба за Лигу чемпионов становится всё напряжённее, в клубе начали тщательно анализировать альтернативы на случай смены курса.

Йоахим Лёв

Йоахим Лёв — опыт для кризисного момента

По данным источника, Лёв, который не тренирует с окончания Евро-2020, рассматривается как вариант благодаря своему опыту, авторитету и умению работать с коллективами, насыщенными звёздами. Его спокойный стиль, отсутствие лишнего медийного давления и способность выстраивать командную структуру выглядят привлекательными для "Реала" в момент неопределённости.

Почему Лёв подходит "Реалу"

Среди преимуществ специалиста называют тактическую стабильность, умелое управление составом и возможность строить проект без чрезмерной спешки. При этом Лёв может восстановить дисциплину и порядок в раздевалке, что сейчас особенно важно.

Если Хаби Алонсо не справится в ближайшем еврокубковом матче, вариант с приглашением Йоахима Лёва может перейти из категории слухов в реальный сценарий. От решения руководства зависит, станет ли эта неожиданная кандидатура началом новой эпохи на тренерском мостике мадридского клуба.

Ранее среди возможных преемников Алонсо в "Реале" также назывались Зинедин Зидан и Юрген Клопп.

Фото: ©Depositphotos/Michele_Morrone

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 208 человек

Живи спортом!