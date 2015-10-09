Назван секретный план "Реала" по замене Хаби Алонсо: это не Зидан и не Клопп

Мадридский "Реал" переживает тревожный период после неожиданного поражения от "Сельты", которое обострило внутренний кризис и поставило под сомнение будущее главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, неудача включила тревожные сигналы в раздевалке и ускорила обсуждение возможных перемен на тренерском посту. Одним из неожиданных вариантов для клуба стал бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв, кандидатура которого всерьёз изучается руководством.

Кризис в "Реале" и давление на Хаби Алонсо

Падение качества игры и нестабильные результаты усилили давление на Алонсо. В последних семи встречах "Реал" потерпел пять неудач, а в чемпионской гонке пока лидирует "Барселона". На экстренном совещании на "Бернабеу" с участием президента "сливочных" Флорентино Переса стало ясно, что терпение в клубе на исходе. Предстоящий матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" может стать решающим для тренера.

Поражение от "Сельты" вскрыло тактические проблемы команды: разрыв между линиями, слабость в обороне и отсутствие реакции на прессинг соперника. В условиях, когда борьба за Лигу чемпионов становится всё напряжённее, в клубе начали тщательно анализировать альтернативы на случай смены курса.

Йоахим Лёв — опыт для кризисного момента

По данным источника, Лёв, который не тренирует с окончания Евро-2020, рассматривается как вариант благодаря своему опыту, авторитету и умению работать с коллективами, насыщенными звёздами. Его спокойный стиль, отсутствие лишнего медийного давления и способность выстраивать командную структуру выглядят привлекательными для "Реала" в момент неопределённости.

Почему Лёв подходит "Реалу"

Среди преимуществ специалиста называют тактическую стабильность, умелое управление составом и возможность строить проект без чрезмерной спешки. При этом Лёв может восстановить дисциплину и порядок в раздевалке, что сейчас особенно важно.

Если Хаби Алонсо не справится в ближайшем еврокубковом матче, вариант с приглашением Йоахима Лёва может перейти из категории слухов в реальный сценарий. От решения руководства зависит, станет ли эта неожиданная кандидатура началом новой эпохи на тренерском мостике мадридского клуба.

Ранее среди возможных преемников Алонсо в "Реале" также назывались Зинедин Зидан и Юрген Клопп.

