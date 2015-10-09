Назван самый дорогой игрок Ла Лиги: это не Мбаппе и не Винисиус

Немецкий портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Ла Лиги. По итогам изменений, вингер "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым дорогим игроком мира, передают Vesti.kz.

Ранее наиболее ценными кадрами планеты считались бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Оба футболиста оценивались в 200 миллионов евро.

Однако после прошедшего сезона Холанд подешевел на 20 миллионов евро (180 миллионов), а Винисиус - на 30 (170 миллионов).

Ямаль, в свою очередь, наоборот, прибавил в стоимости на 20 миллионов (200 миллионов). И теперь он стал не только самым дорогим представителем испанского чемпионата, но и всего мира.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги:

Ламин Ямаль ("Барселона") - 200 миллионов евро; Килиан Мбаппе ("Реал") - 180 миллионов; Джуд Беллингем ("Реал") - 180 миллионов; Винисиус Жуниор ("Реал") - 170 миллионов; Педри Гонсалес ("Барселона") - 140 миллионов; Федерико Вальверде ("Реал") - 130 миллионов; Хулиан Альварес ("Атлетико") - 100 миллионов; Родриго де Гоис ("Реал") - 90 миллионов; Рафинья Диас ("Барселона") - 90 миллионов; Пау Кубарси ("Барселона") - 80 миллионов.

Отметим, что 17-летний Ямаль стал одним из лучших футболистов "сине-гранатовых". В минувшем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах за каталонцев, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Ранее "Барселона" избавилась от проблемного игрока: он перешел к конкуренту. Добавим также, что в "Барселоне" забили тревогу из-за 17-летнего вундеркинда.

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