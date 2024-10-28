Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших футболистов в истории мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Первое место в списке из 50 игроков занял форвард Альфредо Ди Стефано, выступавший за "королевский клуб" с 1953 по 1964 год. В составе "Реала" он пять раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60). В общей сложности сыграл за мадридцев 396 матчей, в которых забил 308 голов. На уровне сборных Ди Стефано успел поиграть за Аргентину, Колумбию и Испанию.

Порутгальский нападающий Криштиану Роналду, лидировавший в рейтинге год назад, опустился на вторую строчку. Замкнул тройку лучших французский полузащитник Зинедин Зидан.

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Топ-10 лучших игроков в истории "Реала" выглядит так:

1. Альфредо Ди Стефано

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Рауль

5. Ференц Пушкаш

6. Раймон Копа

7. Уго Санчес

8. Тони Кроос

9. Пирри

10. Эмилио Бутрагеньо

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе "сливочных" он выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

С январе 2023 португалец выступает за саудовский "Аль-Наср". Также в карьере Криштиану были "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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