Назван будущий обладатель "Золотого мяча" из "Реала"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, кто из игроков мадридского "Реала" в будущем сможет выиграть "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz. По его словам, однаджды призв получит вингер "королевского клуба" Винисиус Жуниор.

"Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: "Я думаю, Винисиус – звезда". Ну, посмотрите.

Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».

Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет "Золотой мяч", – приводит слова Тебаса Marca.