22-летний Ансу Фати близок к переезду во Францию - "Барселона" и "Монако" практически договорились по аренде вингера, сообщают Vesti.kz.

Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы финализируют детали сделки: речь идет об аренде с опцией выкупа.

Медосмотр полузащитника запланирован на эту неделю. Ожидается, что сумма выкупа составит около 12 миллионов евро. Кроме того, "Барса" сохранит значительный процент от возможной будущей продажи Фати.

В прошлом сезоне вингер провел всего шесть матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями, что только усилило слухи о его скором уходе из Каталонии.

Напомним, что Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. Его называли наследником Лионеля Месси, когда аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году. Однако Ансу не заиграл за "сине-гранатовых".

В 2020 году Фати стоил 80 миллионов евро, а теперь портал Transfermarkt оценивает форварда в пять миллионов евро.