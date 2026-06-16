Форвард сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном трансфере во французский "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

"ПСЖ? Я ничего не знаю об этом. Не обращаю внимания на слухи", - цитирует слова Торреса Sport.es.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Торреса с каталонским клубом рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне нападающий провёл 49 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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