Лондонский "Челси" хочет приобрести защитника "Севильи" Жюля Кунде. Английский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sport.es.

На 23-летнего француза также претендует "Барселона", однако испанский клуб предлагал за него меньшую сумму.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб готов приобрести защитника 45 миллионов евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за "Севилью" во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

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