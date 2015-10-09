Моуринью задумал сорвать трансферный план "Барселоны"

"Барселона" остро нуждается в центральном защитнике после травмы Андреаса Кристенсена. В качестве возможного усиления рассматривается 37-летний Николас Отаменди из "Бенфики", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Аргентинец — чемпион мира, капитан клуба и один из лидеров команды. Контракт игрока истекает в конце сезона, а его стоимость на трансферном рынке составляет около 1 миллиона евро, что делает его доступным вариантом для каталонцев.

Однако планы "Барселоны" осложнило вмешательство главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью. По информации португальской прессы, наставник настоял на продлении контракта капитана клуба, и президент "Бенфики" Руй Кошта поддерживает эту инициативу.

Даже если трансфер возможен, остаются ключевые вопросы: Отаменди не является левым защитником, что важно для тактики Ханси Флика, а игровое время в "Барселоне" будет ограниченным, особенно с учётом его возраста.

Эксперты считают, что несмотря на опыт и лидерские качества, трансфер Отаменди может оказаться сложной задачей для каталонского клуба.

