Испания
Сегодня 00:14
 

Моуринью задумал сорвать трансферный план "Барселоны"

Жозе Моуринью. ©Depositphotos/ operations@newsimages.co.uk

"Барселона" остро нуждается в центральном защитнике после травмы Андреаса Кристенсена. В качестве возможного усиления рассматривается 37-летний Николас Отаменди из "Бенфики", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Аргентинец — чемпион мира, капитан клуба и один из лидеров команды. Контракт игрока истекает в конце сезона, а его стоимость на трансферном рынке составляет около 1 миллиона евро, что делает его доступным вариантом для каталонцев.

Однако планы "Барселоны" осложнило вмешательство главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью. По информации португальской прессы, наставник настоял на продлении контракта капитана клуба, и президент "Бенфики" Руй Кошта поддерживает эту инициативу.

Даже если трансфер возможен, остаются ключевые вопросы: Отаменди не является левым защитником, что важно для тактики Ханси Флика, а игровое время в "Барселоне" будет ограниченным, особенно с учётом его возраста.

Эксперты считают, что несмотря на опыт и лидерские качества, трансфер Отаменди может оказаться сложной задачей для каталонского клуба.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
