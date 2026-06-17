Мадридский "Реал" может совершить еще один громкий трансфер этим летом, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, главный тренер команды Жозе Моуринью заинтересован в подписании капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша и уже сообщил о своем желании руководству клуба.

Сообщается, что португальский специалист видит в своем соотечественнике футболиста, способного усилить центр поля благодаря лидерским качествам, опыту и умению создавать голевые моменты.

Одним из главных факторов в возможной сделке называют стоимость игрока. По данным источника, сумма выкупа Фернандеша составляет около 58 миллионов евро.

При этом переход остается непростым, контракт полузащитника с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 2027 года, а английский клуб уже работает над новым соглашением, чтобы сохранить своего капитана. Однако, отмечается, что Бруну может быть открыт к новому вызову.

Пока официальных переговоров между клубами нет, однако интерес "Реала" к португальцу продолжает активно обсуждаться.

Чем прославился Бруну Фернандеш?

Отметим, что за свою карьеру Фернандеш выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги с "Манчестер Юнайтед". В составе лиссабонского "Спортинга" он стал обладателем Кубка Португалии.

Среди личных достижений полузащитника особое место занимает рекорд английской премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. Бруну отдал 21 голевой пас, превзойдя показатели таких легенд, как Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне. Также, португалец был признан лучшим игроком сезона АПЛ.

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