Испания
Вчера 21:50

Mоуринью потребовал у "Реала" трансфер лучшего игрока сезона в АПЛ

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Мадридский "Реал" может совершить еще один громкий трансфер этим летом, передают Vesti.kz

По информации Fichajes, главный тренер команды Жозе Моуринью заинтересован в подписании капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша и уже сообщил о своем желании руководству клуба.

Сообщается, что португальский специалист видит в своем соотечественнике футболиста, способного усилить центр поля благодаря лидерским качествам, опыту и умению создавать голевые моменты.

Одним из главных факторов в возможной сделке называют стоимость игрока. По данным источника, сумма выкупа Фернандеша составляет около 58 миллионов евро.

При этом переход остается непростым, контракт полузащитника с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 2027 года, а английский клуб уже работает над новым соглашением, чтобы сохранить своего капитана. Однако, отмечается, что Бруну может быть открыт к новому вызову.

Пока официальных переговоров между клубами нет, однако интерес "Реала" к португальцу продолжает активно обсуждаться. 

Чем прославился Бруну Фернандеш?

Отметим, что за свою карьеру Фернандеш выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги с "Манчестер Юнайтед". В составе лиссабонского "Спортинга" он стал обладателем Кубка Португалии.

Среди личных достижений полузащитника особое место занимает рекорд английской премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. Бруну отдал 21 голевой пас, превзойдя показатели таких легенд, как Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне. Также, португалец был признан лучшим игроком сезона АПЛ. 

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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