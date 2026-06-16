Мадридский "Реал" может оформить еще один громкий трансфер этим летом, передают Vesti.kz.

Стало известно о новом трансферном плане "Реала"

После подписания Дензела Дюмфриса, Ибраимы Конате и Марка Кукурельи, а также на фоне переговоров по Бернарду Силве, "сливочные" продолжают активно работать над усилением состава. Теперь приоритетом клуба стало укрепление центра обороны.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на The Athletic, одним из главных кандидатов на переезд в Мадрид является защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш.

По информации источника, португалец уже уведомил руководство английского клуба о желании сменить команду. В свою очередь, "Сити" готов рассмотреть его продажу, если получит устраивающее предложение.

Сообщается, что кандидатуру Диаша активно поддерживает главный тренер "Реала" Жозе Моуринью. Несмотря на недавнее продление контракта с Антонио Рюдигером и ожидаемый переход Конате, португальский специалист рассчитывает получить в свое распоряжение еще одного опытного центрального защитника международного уровня.

Отметим, что Диаш выступает за "Манчестер Сити" с 2020 года, когда перешел из "Бенфики" за 75 миллионов евро. За это время он стал одним из лидеров команды, выиграл английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов, а также неоднократно попадал в символические сборные сезона.

Хотя в 2025 году защитник подписал новый долгосрочный контракт с "Сити", после ухода Пепа Гвардиолы в клубе началась масштабная перестройка. На этом фоне 28-летний футболист готов рассмотреть новый этап в своей карьере.

По данным источников, трансферная стоимость Диаша оценивается примерно в 55 миллионов евро, однако руководство "горожан" может согласиться на переговоры.





Кого "Реал" готов продать ради новых трансферов?

Если сделка состоится, в составе мадридцев возможны и другие изменения. В частности, клуб готов расстаться с Раулем Асенсио, который не входит в долгосрочные планы команды. Кроме того, "Реал" продолжает искать варианты для продажи Франа Гарсии.

При этом даже возможное подписание Диаша не станет последним шагом мадридцев на трансферном рынке. Сообщается, что следующим приоритетом Моуриньо остается приобретение центрального полузащитника, способного отвечать за организацию игры в центре поля.

Добавим, что за свою карьеру Диаш завоевал множество трофеев на клубном и международном уровнях, добившись успеха в составе "Бенфики", "Манчестер Сити" и сборной Португалии.

Вместе с национальной командой португальский защитник дважды выигрывал Лигу наций УЕФА – в 2019 и 2025 годах. А ранее с "Бенфикой" он выиграл чемпионат Португалии сезона-2018/19 и завоевал Суперкубок страны в 2019 году.

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