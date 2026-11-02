Нападающий мадридского "Реала" Эндрик может сменить клубную прописку в зимннее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью одобряет уход 20-летнего бразильца на правах аренды. При этом португальский специалист рассчитывает на форварда в будущем.

В услугах Эндрика заинтересован итальянский "Милан". Отмечается, что окончательное решение будет за нападающим.

В нынешнем сезоне Эндрик появился на поле в пяти встречах и совершил два результативных действия (1+1).

Контракт бразильца с "Реалом" рассчитан до конца июня 2030 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.