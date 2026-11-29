Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал сенсационное домашнее поражение от "Алавеса" (1:2) в чемпионате Испании, обрушившись с жёсткой критикой на судейство и неспортивное поведение соперников, передаёт Vesti.kz.

Сенсацией и удалением Беллингема завершился матч "Реала" в Ла Лиге

По словам португальского специалиста, арбитр закрывал глаза на затяжку времени и на то, что со скамейки "Алавеса" дважды выбрасывали запасные мячи на поле, за что по правилам полагается красная карточка тренеру. Однако больше всего Моуринью возмутило удаление полузащитника мадридцев Джуда Беллингема - наставник напомнил, что этот рефери регулярно удаляет звёзд "Реала".

"Со скамейки сложно оценить пенальти, мне он показался сомнительным, но после матча Джуд сказал, что контакт был - а когда игрок говорит, что пенальти был, я должен считать, что он был. Но этот арбитр... Посмотрим, кого он удалит в следующий раз: раньше он удалял Мбаппе, затем Винисиуса, теперь - Беллингема, посмотрим, не будет ли следующим Куртуа. Этому судье нравится демонстрировать свою власть, показывать, какой он феномен. Не хочу сказать, что мы проиграли из-за него. Но есть вещи, которые чётко прописаны УЕФА: наступил на ногу - жёлтая, отмашка в лицо - жёлтая, задержка в контратаке - жёлтая, а за захват Мбаппе он даже жёлтую не дал. Я был зол", - приводит слова Моуринью Marca.

В то же время тренер "сливочных" взял ответственность за поражение на "Сантьяго Бернабеу" на себя, признав, что команде не хватило свежести против соперника, который плотно закрылся в обороне. Также Моуринью призвал журналистов не выдумывать скандалы вокруг недовольства Арды Гюлера после замены и свиста трибун в адрес Винисиуса Жуниора, отметив, что реакция турка абсолютно нормальна для игрока, желающего быть на поле, а бразилец сыграл на том же уровне, что и вся команда.

В следующем туре чемпионата Испании "Алавес" сыграет на своём поле с "Эспаньолом" (4 декабря), а "Реал" отправится на выезд к "Атлетику" (6 декабря). При этом ближайший матч в Ла Лиге мадридцы проведут уже 2 декабря - в гостях против "Реала Сосьедад" в рамках перенесённого 23-го тура.