Полузащитник сборной Аргентины и английского "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер стал одной из приоритетных целей мадридского "Реала" в предстоящее летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Моуринью видит в нём ключевого игрока центра поля

По данным El Nacional, новый главный тренер "королевского клуба" Жозе Моуринью рассматривает Мак Аллистера как идеального футболиста для управления игрой обновлённой команды. В клубе также считают, что аргентинец способен закрыть роль, сопоставимую с функциями, которые ранее много лет выполнял легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос.

Руководство мадридского клуба намерено начать переговоры с "Ливерпулем", чтобы оценить возможные условия сделки и выяснить, готов ли сам футболист к переходу.

Карьера и достижения аргентинца

Алексис Мак Аллистер выступает за "Ливерпуль" с 2023 года. Тогда мерсисайдцы приобрели его у "Брайтона" за 42 миллиона евро.

С тех пор полузащитник успел стать чемпионом в составе английского клуба, а также ранее выиграл чемпионат мира — 2022 со сборной Аргентины.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика и оценка стоимости

В сезоне-2025/26 Мак Аллистер провёл 55 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет около 70 миллионов евро.

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