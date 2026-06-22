Чемпионат мира-2026 продолжает открывать новые имена, и одним из главных открытий турнира уже называют вингера сборной Кот-д’Ивуара Яна Дьоманде, передают Vesti.kz.

"Реал" заинтересовался звездой Кот-д’Ивуара

По информации El Nacional, впечатляющая игра футболиста не осталась без внимания мадридского "Реала". Более того, главным сторонником его трансфера считается Жозе Моуринью, который якобы рекомендовал руководству клуба внимательно присмотреться к ивуарийцу.

Дьоманде стремительно ворвался в число самых перспективных молодых игроков Европы.

Еще совсем недавно он выступал в системе испанского "Леганеса", а затем перебрался в немецкий "РБ Лейпциг". А в своем первом полноценном сезоне в Германии футболист забил 13 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Особенно ярко вингер проявляет себя сейчас на чемпионате мира, где стал одним из лидеров сборной Кот-д’Ивуара и привлек внимание многих европейских грандов.

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Сообщается, что "РБ Лейпциг" уже не рассматривает предложения ниже 100 миллионов евро. При этом интерес к игроку приписывают не только "Реалу", но также "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпулю".

В Мадриде считают, что Дьоманде способен идеально вписаться в атакующую линию команды и стать важным партнером для Килиана Мбаппе. Однако потенциальный трансфер может создать серьезную конкуренцию внутри состава.

Дело в том, что ивуариец предпочитает действовать на левом фланге атаки – именно там, где уже много лет играет Винисиус Жуниор. Появление еще одной звезды на этой позиции неизбежно поставит вопрос о распределении игрового времени и ролей в команде.



Поэтому возможный переход Дьоманде может стать не только одним из самых громких трансферов ближайшего лета, но и серьезным вызовом для одного из нынешних лидеров "Реала".

Пока никаких официальных переговоров между клубами не подтверждено, однако после яркого выступления на чемпионате мира интерес к ивуарийскому таланту продолжает стремительно расти.

Стоит отметить, что в стартовом матче чемпионата мира-2026 против Эквадора Дьоманде был признан лучшим игроком встречи. Сборная Кот-д’Ивуара тогда одержала минимальную победу со счетом 1:0, а сам вингер стал одной из ключевых фигур на поле, шесть раз доставив мяч в штрафную площадь соперника.

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