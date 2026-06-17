Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью оказался неприятно удивлен информацией о капитане команды Федерико Вальверде, передают Vesti.kz.

По информации Ignacio Sanchez, после возвращения в Мадрид португальский специалист запросил подробные характеристики на футболистов команды. Однако именно досье на уругвайского полузащитника вызвало у него наибольшее удивление.

Согласно опубликованной информации, в отчете говорилось о серьёзных проблемах с дисциплиной и отношениями внутри коллектива. В частности, Вальверде якобы неоднократно конфликтовал с бывшим главным тренером Хаби Алонсо, а также имел напряженные отношения с рядом партнеров по команде.

В документе утверждается, что часть футболистов "Реала" не хотела видеть полузащитника в составе после завершения сезона. Отдельно упоминался конфликт с Орельеном Тчуамени, который, по данным источника, стал одним из самых неприятных эпизодов внутри команды за последнее время.

Сообщается, что противостояние между игроками началось после жесткого столкновения на тренировке. Позже ситуация вышла за пределы футбольного поля и переросла в серьёзную ссору в раздевалке.

На фоне этих сведений Моуринью якобы обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть возможность продажи уругвайца в ближайшее трансферное окно.

Каких успехов добился Вальверде в "Реале"?

При этом спортивная ценность Вальверде для команды остается такой же высокой. В прошлом сезоне он был одним из лидеров "Реала" и регулярно демонстрировал яркую игру.

Одним из самых запоминающихся моментов стал его хет-трик в матче против "Манчестер Сити", который помог мадридцам добиться важной победы в Лиге чемпионов.

Отметим, что Вальверде является одним из самых титулованных футболистов в современной истории "Реала". За годы выступлений в мадридском клубе уругваец завоевал 15 трофеев и стал самым успешным игроком из Уругвая в истории "сливочных".

Вместе с мадридцами полузащитник дважды выигрывал Лигу чемпионов, три раза становился чемпионом Испании, завоевал Кубок страны и три Суперкубка Испании. Также в его коллекции три титула клубного чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

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