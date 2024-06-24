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Месси разоблачил Гвардиолу и его методы в "Барселоне"

Месси разоблачил Гвардиолу и его методы в "Барселоне"
©instagram.com/leomessi/

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о работе с Хосепом Гвардиолой в каталонской "Барселоне", сообщают Vesti.kz.

По словам Месси, стиль Гвардиолы имел и минусы, ведь даже детские команды стали хотеть играть именно так.

"Эпоха Гвардиолы всех немного запутала. Все хотели, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-7-летним мальчикам стали говорить, что они должны играть в два касания, быстро. Я думаю, что в этом возрасте все должно быть так, как было в мое время. Нельзя лишать детей их непосредственности.

Раньше я не обращал внимания на тактику, но с Гвардиолой я многому научился. Я начал гораздо больше понимать игру, пространство, владение мячом и управление игрой с помощью мяча.

Футбол сильно эволюционировал, и сегодня все очень ориентировано на тактику. Сегодня любая команда, играющая в две линии по четыре человека или с пятью защитниками, организованная и работающая слаженно, может усложнить задачу. Раньше было гораздо больше свободного пространства. Сейчас футбол гораздо более ориентирован на тактику и физику", – цитирует Месси Mundo Deportivo.

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Напомним, Месси работал с Гвардиолой в "Барселоне" с 2008 по 2012 года. За это время каталонский клуб завоевал дважды Лигу чемпионов, трижды чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА, и дважды Клубный чемпионат мира.

Также в свой первый сезон Гвардиола сделал требл с "сине-гранатовыми". Месси же при Пепе провел свой самый результативный год, забив 91 гол в 2012-м.

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Метки:
Месси Лионель Гвардиола Хосеп Барселона Ла Лига Футбол

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