Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о переходе Лионеля Месси в "Интер Майами" после его ухода из ПСЖ в 2023 году, а не возвращении в "Барселону". По мнению Деку, это решение оказалось выгодным для обеих сторон, сообщают Vesti.kz.

"Были разговоры о Саудовской Аравии, Майами… Месси - величайший игрок в истории "Барселоны", и, возможно, так и останется. Иногда дело в личных проблемах. Возможно, он хотел переехать в Майами. После Парижа для него самым важным было снова найти себя и быть счастливым. Возможно, этого бы не произошло в "Барселоне", потому что давление было бы слишком большим. Я думаю, так было лучше для всех. "Барселона" продолжила свой путь, пытаясь перестроиться. И Месси продолжил свой путь, забивая голы и радуясь жизни (в Майами)", - сказал Деку Globo.

Напомним, в 2023 году Месси в составе "Интер Майами" выиграл Кубок лиг, а в 2024-м победил в регулярном чемпионате МЛС.

Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, после чего два сезона провел в "Пари Сен-Жермен", а с 2023-го начал защищать цвета "Интер Майами" из МЛС.