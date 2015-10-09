Месси назвал двух звёзд, которых нужно подписать "Барселоне"

Легенда мирового футбола Лионель Месси продолжает следить за делами своего бывшего клуба и даже оказывает влияние на трансферные планы "Барселоны", передают Vesti.kz.

По данным El Nasional, аргентинец лично порекомендовал руководству каталонцев во главе с президентом команды Жоаном Лапртой двух игроков, которые могли бы усилить состав команды.

Первым выбором Месси стал нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. По его мнению, аргентинец идеально подошёл бы на место Роберта Левандовски, который покинет клуб летом следующего года. С самим Альваресом Месси прекрасно взаимодействует в сборной Аргентины — вместе они выиграли Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира в Катаре.

Вторым кандидатом, на которого указал Месси, является защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес. "Барселоне" требуется левоногий центральный защитник после ухода Иньиго Мартинеса, и экс-капитан "сине-гранатовых" уверен, что его соотечественник может закрыть эту позицию.

При этом, несмотря на советы Месси, приоритетным вариантом для клуба всё ещё остаётся Алессандро Бастони из "Интера". Однако если сделка с итальянцем окажется слишком затратной, руководство "Барсы" готово рассмотреть кандидатуру Мартинеса.