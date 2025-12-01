Мбаппе зверствует: Такое удавалось лишь Роналду, Месси и Левандовски

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оформил свой 60-й гол в 2025 году, отличившись в матче 14-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:1), сообщают Vesti.kz.

Таким образом, француз стал всего лишь четвёртым игроком XXI века, которому покорилась такая результативность за календарный год.

Выше планку поднимали лишь величайшие бомбардиры века: Криштиану Роналду — 63 мяча в 2012-м, 69 в 2013-м и 61 в 2014-м; Роберт Левандовски — 69 голов в 2021 году; а абсолютный рекорд принадлежит Лионелю Месси — невероятные 91 гол в 2012 году.

На данный момент "Реал" идёт вторым в таблице чемпионата Испании, уступая лидирующей "Барселоне" всего одно очко.