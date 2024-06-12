Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил о желании завоевать "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz. В начале июня было объявлено о переходе Мбаппе в испанский клуб. В составе сборной Франции он сыграет на предстоящем Евро-2024.

"Выиграть "Золотой мяч" - это всегда было моей мечтой. Я с детства хотел стать лучшим игроком в мире. Я буду продолжать выкладываться на полную и усердно работать для достижения этой цели. Потому что это моя работа и часть моей жизни: постоянно совершенствоваться, не теряя при этом удовольствия от футбола", - сказал Мбаппе в интервью Bild.

Ранее было заявлено о том, что Мбаппе является одним из кандидатов на получение "Золотого мяча" в 2024 году. Для этого ему необходимо успешно выступить на Евро-2024.

Сборная Франции начнет свою еврокампанию матчем против Австрии 17 июня. Также в группе D подопечные Дидье Дешама сыграют с командами Польши и Нидерландов.

Что касается "Золотого мяча", церемония вручения приза лучшему футболисту 2024 года по версии журнала France Football состоится 28 октября в парижском театре "Шатле". Номинанты станут известны 4 сентября. Всего будет представлено десять номинаций.