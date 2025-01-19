Мадридский "Реал" разгромил "Лас-Пальмас" (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025, передают Vesti.kz.

На первой минуте нападающий "Лас-Пальмаса" Фабиу Силва открыл счёт. Ответный мяч "Реала" на 18-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе. На 33-й минуте полузащитник Браим Диас вывел "сливочных" вперед. На 36-й минуте Мбаппе записал дубль на свой счет. На 57-й минуте нападающий Родриго довел счет до разгромного — 4:1. На 64-й минуте хавбек гостей Бенито Рамирес получил красную карточку.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавил "Реал", у которого 46 очков после 20 матчей.

На второй строчке располагается "Атлетико" Мадрид, у которого 44 очка. Замыкает тройку лидеров каталонская "Барселона" (39).