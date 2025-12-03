В мадридском "Реале" назревает серьезное напряжение вокруг тренерского вопроса на фоне серии неудачных результатов, что усиливает обсуждения возможной смены наставника, передают Vesti.kz.

Серия слабых матчей поставила Хаби Алонсо под давление, и в руководстве все чаще обсуждают возможность пригласить экс-главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Но внутри команды у этой идеи появился сильный оппонент – Килиан Мбаппе.

Как пишет El Nacional, француз резко выступает против того, чтобы немецкий специалист возглавил "Реал". Вместо этого Мбаппе активно продвигает фигуру Зинедина Зидана, которого считает идеальным вариантом для команды и для себя лично.

Мбаппе убежден, что именно с Зиданом он сможет полностью раскрыть свой потенциал и играть в системе, максимально соответствующей его стилю.

Теперь в Мадриде формируется конфликт интересов: президент клуба Флорентино Перес рассматривает Клоппа как потенциального преемника Алонсо, а главная звезда "сливочных" дает понять, что ждать немецкого специалиста совершенно не хочет.

Руководство "Реала" приняло решение по будущему Хаби Алонсо

Стоит отметить, что интерес Мбаппе к Зидану не случаен: французская легенда уже дважды руководила "Реалом" – с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021. За эти годы Зидан привел "бланкос" к трем победам в Лиге чемпионов и двум титулам Ла Лиги, создав одну из самых успешных команд современной эпохи.

Клопп готов возглавить "Реал" и выдвинул ряд условий

Сам Зидан не исключает своего возвращения в "Реал", даже если для этого придется отложить планы о посте тренера французской сборной.