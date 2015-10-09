Мбаппе уничтожил достижение Анри в Ла Лиге: понадобилось всего 39 матчей

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продолжает штамповать рекорды в Испании, сообщают Vesti.kz. Его мяч в ворота "Эспаньола" (2:0) в рамках пятого тура Ла Лиги стал для француза 36-м в чемпионате.

Таким образом, 26-летний форвард обошёл по результативности легенду "Барселоны" Тьерри Анри, на счету которого было 35 голов в Примере.

Примечательно, что Мбаппе достиг отметки в 36 мячей всего за 39 матчей. Для сравнения: Анри потребовалось 80 игр, чтобы оформить свои 35.

С момента перехода в "Реал" летом 2024 года Мбаппе уже наколотил 51 гол во всех турнирах. Анри же в составе "Барселоны" с 2007 по 2010 год сумел забить 49 раз.