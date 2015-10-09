Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Мбаппе уничтожил достижение Анри в Ла Лиге: понадобилось всего 39 матчей

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продолжает штамповать рекорды в Испании, сообщают Vesti.kz. Его мяч в ворота "Эспаньола" (2:0) в рамках пятого тура Ла Лиги стал для француза 36-м в чемпионате.

Таким образом, 26-летний форвард обошёл по результативности легенду "Барселоны" Тьерри Анри, на счету которого было 35 голов в Примере.

Примечательно, что Мбаппе достиг отметки в 36 мячей всего за 39 матчей. Для сравнения: Анри потребовалось 80 игр, чтобы оформить свои 35.

С момента перехода в "Реал" летом 2024 года Мбаппе уже наколотил 51 гол во всех турнирах. Анри же в составе "Барселоны" с 2007 по 2010 год сумел забить 49 раз.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
8 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
9 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
10 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
11 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
12 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
13 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
14 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
15 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
16 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
17 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 5 0 1 4 2-15 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

