Мбаппе трогательно обратился к травмированному одноклубнику

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:01
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Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе выразил поддержку своему товарищу по команде Джуду Беллингему, сообщают Vesti.kz.

Биллингем получил травму и рассказал об этом в соцсетях. В комментариях к посту Мбаппе оставил теплые слова: "Мой мальчик".

23 августа Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке, из-за чего может пропустить около месяца. Завтра, 25 августа, "Реал" проведет свой первый домашний матч нового сезона против "Реал Вальядолид".

"Реал" объявил о переходе Мбаппе 3 июня. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт.

Француз дебютировал за "королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты" (2:0) и отметился голом.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Испания Франция Футбол

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