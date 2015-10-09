Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Мбаппе сделал дубль за 2 минуты и уделал легенду "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 6-го тура чемпионат Испании с "Леванте" (4:1), передают Vesti.kz. Причём французу хватило для этого две минуты.

С момента своего перехода Мбаппе забил за "королевский клуб" 38 мячей в рамках Ла Лиги. По этому показателю он обогнал легендарного соотечественника Зинедина Зидана, а также испанцев Марко Асенсио и Иско (у троих по 37 голов).

Таким образом, Мбаппе вышел на 42-е место в списке бомбардиров в истории клуба, сравнявшись с Луишем Фигу и Давором Шукером. Рекордсменом является Криштиану Роналду — 311 голов.

Среди французов, игравших за мадридскую команду, Мбаппе занимает теперь второе место по по голам в чемпионате Испании. Рекордсмен Карим Бензема — 238 голов.

Всего в текущем сезоне Ла Лиги на счету француза 7 голов и одна голевая передача в 5 матчах. Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
10 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2

