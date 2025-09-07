Мбаппе признался, в какие клубы мог перейти вместо ПСЖ

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об интересе со стороны немецких клубов в период его выступлений за "Монако", передают Vesti.kz.

Футболист вспомнил только о трёх предложениях.

"Многие клубы связывались со мной. "Бавария" обратилась ко мне, когда я был ещё моложе и мог покинуть "Монако" (Мбаппе перешёл из "Монако" в ПСЖ в 2017 году). Также интерес проявляли "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг". И это только три клуба, о которых я помню. Возможно, были и другие, но я их не припоминаю. Сейчас все спрашивают, но теперь немного поздновато", — с улыбкой отметил француз в интервью Bild.

Напомним, в 2024 году Мбаппе перешёл в "Реал" из ПСЖ в статусе свободного агента, несмотря на то, что в 2017 году парижский клуб заплатил за него "Монако" 180 миллионов евро.

За "Реал" форвард провёл 59 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 5 результативных передач.